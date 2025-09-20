Da Buongiorno Italia a Est Ovest Tgr nuova stagione al via
Riparte la stagione televisiva della Tgr, la Testata Giornalistica Regionale della Rai diretta da Roberto Pacchetti, e l'offerta informativa del mattino e dei principali appuntamenti di giornata riprende con tante novità. “Buongiorno Italia” e “Buongiorno Regione” tornano su Rai 3 – alle 7.00 e alle 7.30 - con un restyling delle sigle, grafica in aggiornamento e nuovi contenuti per rendere l'informazione ancora più tempestiva, vicina e interattiva. Il restyling grafico interesserà anche i telegiornali regionali delle 14.00 e delle 19.30, con nuove sigle e, da gennaio, con una veste visiva coerente e moderna per tutti i notiziari Tgr. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Tgr Rai, tornano "Buongiorno Italia" e "Buongiorno Regione": al via la nuova stagione delle rubriche mattutine
