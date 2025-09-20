DA APPIANO Lautaro Martinez si è allenato a parte oggi la decisione

APPIANO GENTILE (Como) Solo la rifinitura di oggi servirà per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione dell'undici anti-Sassuolo. Ieri dal Bper Training Centre' di Appiano Gentile una notizia buona ed un'altra meno: Matteo Darmian ha superato la lombalgia che lo aveva tenuto ai box contro l'Ajax e si è allenato regolarmente in gruppo, al contrario di Lautaro Martinez che, per un leggero fastidio alla schiena, ha svolto un lavoro personalizzato sul campo dopo il lavoro in palestra di giovedì. Oggi test decisivo, l'argentino vuole esserci contro gli emiliani dopo che mercoledì sera, in Champions League, è rimasto in panchina.

