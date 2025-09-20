Da Accademia e Carabinieri il concorso ’Virgo Fidelis’ L’opera sarà nella Basilica di Santa Maria degli Angeli

Lanazione.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà una competizione artistica, ma anche un dialogo tra spiritualità e creatività contemporanea. C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare al concorso bandito dall’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione G. Ugolini, che invita artisti italiani e stranieri a realizzare un’opera d’arte originale raffigurante l’immagine della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. L’opera vincitrice, realizzata secondo l’iconografia tradizionale ma con la massima libertà di interpretazione, sarà collocata in modo permanente nella prima cappella a sinistra della Basilica di Santa Maria degli Angeli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

