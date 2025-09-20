Da Accademia e Carabinieri il concorso ’Virgo Fidelis’ L’opera sarà nella Basilica di Santa Maria degli Angeli

Sarà una competizione artistica, ma anche un dialogo tra spiritualità e creatività contemporanea. C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare al concorso bandito dall’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione G. Ugolini, che invita artisti italiani e stranieri a realizzare un’opera d’arte originale raffigurante l’immagine della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. L’opera vincitrice, realizzata secondo l’iconografia tradizionale ma con la massima libertà di interpretazione, sarà collocata in modo permanente nella prima cappella a sinistra della Basilica di Santa Maria degli Angeli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Accademia e Carabinieri il concorso ’Virgo Fidelis’. L’opera sarà nella Basilica di Santa Maria degli Angeli

Gli aspiranti #Allievi #Ufficiali dell'#EsercitoItaliano e dell'Arma dei Carabinieri, giunti presso l'#Accademia Militare di #Modena, si apprestano a completare l'iter selettivo con il #tirocinio di 30 giorni. Hanno già superato la prova scritta di preselezione, le prove

