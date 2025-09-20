Cybersicurezza anche la Difesa avrà voce in capitolo | arriva il ddl per le guerre online

La cybersicurezza anche nelle mani del ministero della Difesa. E’ questo in sostanza il disegno di legge della maggioranza, primo firmatario e proponente il presidente della commissione Difesa alla Camera, Nino Minardo. Si tratterebbe di fatto di una rivoluzione che vedrebbe dare competenze a via Venti Settembre in tema di cybersecurity in tempo di guerra . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Crosetto e la bozza per cambiare il ministero della Difesa con più poteri nella cybersicurezza. La mossa che potrebbe dare “fastidio” a Chigi

La mossa del governo: alla Difesa competenze in tema di cybersicurezza

Cybersicurezza, anche la Difesa avrà voce in capitolo: arriva il ddl per le guerre online

