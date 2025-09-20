Cybersicurezza anche la Difesa avrà voce in capitolo | arriva il ddl per le guerre online
La cybersicurezza anche nelle mani del ministero della Difesa. E’ questo in sostanza il disegno di legge della maggioranza, primo firmatario e proponente il presidente della commissione Difesa alla Camera, Nino Minardo. Si tratterebbe di fatto di una rivoluzione che vedrebbe dare competenze a via Venti Settembre in tema di cybersecurity in tempo di guerra . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Crosetto e la bozza per cambiare il ministero della Difesa con più poteri nella cybersicurezza. La mossa che potrebbe dare “fastidio” a Chigi
La mossa del governo: alla Difesa competenze in tema di cybersicurezza
Cybersicurezza, anche la Difesa avrà voce in capitolo: arriva il ddl per le guerre online
La cybersicurezza passa alla Difesa. Con l’ombra di Israele Un ddl estende il dominio anche alle forze armate. Consentita la possibilità di avvalersi di soggetti «specializzati» Continua lo scontro nel governo tra Crosetto e Mantovano Michele Gambirasi - X Vai su X
