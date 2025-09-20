CyberattaccoLondra | 100 voli in ritardo

13.47 Secondo quanto riferisce la Bbc, circa 100 voli da o per lo scalo londinese di Heathrow hanno subito ritardi per l'attacco informatico contro la Collins Aerospace, che gestisce check-in e imbarchi in diversi scali mondiali. A Bruxelles il cyberattacco ha causato il ritardo di una settantina di voli, a Berlino di 15. L'attacco, comunica Adr, gestore di FiumicinoCiampino, non tocca gli scali romani, ma per ricaduta alcuni voli potrebbero venire ritardati o cancellati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

