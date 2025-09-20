Cyberattacco verso aeroporti europei Heathrow e Bruxelles in tilt
Un attacco informatico a un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco ha paralizzato le operazioni in diversi scali europei, tra cui Heathrow, Bruxelles e Berlino, con ritardi e cancellazioni di voli nella giornata di sabato. Nel mirino Collins Aerospace, società del gruppo Rtx, che gestisce le piattaforme digitali per diverse compagnie aeree in Europa e nel mondo. Secondo le autorità aeroportuali, l’attacco ha reso inoperativi i sistemi automatici, costringendo al ritorno alle procedure manuali di accettazione e imbarco passeggeri. “Questo ha un impatto significativo sul programma dei voli e causerà ritardi e cancellazioni”, ha comunicato Bruxelles Airport. 🔗 Leggi su Formiche.net
