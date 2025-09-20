Cyberattacco problemi tecnici anche a Berlino-Brandeburgo | il caos all' aeroporto tedesco

Un attacco informatico ai sistemi di check-in e imbarco ha causato disagi al traffico aereo e ritardi in diversi aeroporti europei. I disservizi ai sistemi elettronici segnalati inizialmente negli aeroporti di Bruxelles, Berlino-Brandeburgo e Londra-Heathrow hanno reso possibile solo il check-in e l’imbarco manuali. Molti altri aeroporti europei hanno dichiarato che le loro operazioni non hanno subito alcuna interruzione. Le immagini mostrano il caos a Berlino-Brandeburgo. Gli aeroporti hanno affermato che il problema riguardava un fornitore di sistemi di check-in e imbarco, non le compagnie aeree o gli aeroporti stessi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

