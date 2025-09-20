Cyberattacco manda in tilt tre aeroporti europei | caos negli scali di Bruxelles Londra Heathrow e Berlino

Un attacco informatico ha mandato in tilt contemporaneamente tre grandi aeroporti europei e causato ritardi e cancellazioni di centinaia di voli. Nel mirino sono finiti gli scali di Bruxelles, Londra Heathrow e Berlino che hanno vissuto una giornata di disagi per l’intrusione nel software di check-in passeggeri fornito dalla Collins Aerospace, che lavora per diverse compagnie aeree negli aeroporti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cyberattacco manda in tilt tre aeroporti europei: caos negli scali di Bruxelles, Londra Heathrow e Berlino

