Cyberattacco manda in tilt tre aeroporti europei | caos negli scali di Bruxelles Londra Heathrow e Berlino

Un attacco informatico ha mandato in tilt contemporaneamente tre grandi aeroporti europei e causato ritardi e cancellazioni di centinaia di voli. Nel mirino sono finiti gli scali di Bruxelles, Londra Heathrow e Berlino che hanno vissuto una giornata di disagi per l’intrusione nel software di check-in passeggeri fornito dalla Collins Aerospace, che lavora per diverse compagnie aeree negli aeroporti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

