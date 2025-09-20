Cyberattacco in Europa | aeroporti nel caos totale

Cyberattacco in Europa: disagi e ritardi nei principali scali aerei del continente. Il 20 settembre 2025 si è verificato un grave cyberattacco in Europa che ha mandato in tilt i sistemi informatici di tre dei principali aeroporti del continente: Londra Heathrow, Bruxelles Zaventem e Berlino Brandeburgo. Il bersaglio non sono stati direttamente gli scali, ma Collins Aerospace, un fornitore statunitense che gestisce i sistemi di check-in e imbarco per numerose compagnie aeree in tutto il mondo2. Il cuore del problema: il software MUSE. L'attacco ha colpito il sistema MUSE (Multi-User System Environment), una piattaforma centrale per la gestione dei passeggeri e dei bagagli.

In questa notizia si parla di: cyberattacco - europa

