Cyberattacco contro l'aeroporto di Bruxelles traffico aereo in tilt | ritardi in diversi aeroporti europei

Un grosso cyberattacco ha paralizzato gli aeroporti di Bruxelles, Berlino e Londra. L'attacco avrebbe coinvolto un fornitore esterno di sistemi automatizzati per il check-in e l'imbarco dei passeggeri. Cancellazioni di voli e ritardi in tutta Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cyberattacco disattiva i Gps di un aeroporto bulgaro: aereo di von der Leyen costretto ad atterrare usando mappe cartacee. “È stata la Russia”

