Un malfunzionamento tecnico attribuibile a un cyberattacco sta causando ritardi e cancellazioni in diversi aeroporti europei tra cui Bruxelles, Berlino-Brandeburgo e Londra-Heathrow. Il presunto attacco ha colpito Collins Aerospace, fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco per diverse compagnie aeree, rendendone inutilizzabili i sistemi automatizzati. Dovendo procedere manualmente, «si avrà un impatto notevole sul programma dei voli», si legge sul sito dello scalo di Bruxelles. «L’aeroporto in sé non è stato l’obiettivo del cyberattacco, ma ne è stato indirettamente colpito», ha precisato quello di Berlino. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cyberattacco contro gli aeroporti europei: colpiti Heathrow, Bruxelles e Berlino