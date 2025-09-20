Cyberattacco contro diversi aeroporti europei in tilt i sistemi di check-in e imbarco Caos a Londra Bruxelles e Berlino voli in ritardo o cancellati

Un attacco informatico che ha preso di mira un fornitore di software per i sistemi di check-in e imbarco sta causando il blocco delle operazioni in diversi, importanti aeroporti del continente, scatenando una catena di ritardi e cancellazioni. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Independent, l’attacco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati, costringendo il personale di terra a tornare alle lente e macchinose procedure manuali sia per il check-in dei passeggeri e dei bagagli, sia per le operazioni di imbarco. Una situazione che sta generando lunghe code e notevoli disagi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Cyberattacco contro diversi aeroporti europei, in tilt i sistemi di check-in e imbarco. Caos a Londra, Bruxelles e Berlino, voli in ritardo o cancellati”

