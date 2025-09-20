Cyberattacco contro diversi aeroporti europei | colpiti Bruxelles Berlino e Heathrow a Londra

Un attacco informatico che ha preso di mira un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco ha interrotto le operazioni in diversi importanti aeroporti europei, tra cui anche Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra. Si registrano ritardi e cancellazioni dei voli. Lo riferisce l'Independent. Secondo l'aeroporto di Bruxelles, l'attacco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati, consentendo.

