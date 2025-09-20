Cyberattacco colpisce aeroporti europei | ritardi e cancellazioni a Bruxelles Berlino e Londra

Un attacco informatico che ha preso di mira un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco ha interrotto da stamattina, 20 settembre 2025, le operazioni in diversi importanti aeroporti europei, tra cui anche Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra. Si registrano ritardi e cancellazioni dei voli L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Cyberattacco colpisce aeroporti europei: ritardi e cancellazioni a Bruxelles, Berlino e Londra

In questa notizia si parla di: cyberattacco - colpisce

BREAKING Cyberattacco colpisce #aeroporti #Bruxelles, #Berlino e #Heathrow a #Londra: cancellazioni e voli in ritardo - X Vai su X

"Cyberattacco contro diversi aeroporti europei: colpiti Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra". Un attacco informatico ha preso di mira un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco #ANSA Vai su Facebook

Attacco informatico colpisce alcuni aeroporti europei: disagi per voli; Cyberattacco colpisce aeroporti europei: cosa sta succedendo, gli scali interessati; Cyberattacco colpisce diversi aeroporti europei, ritardi e cancellazioni.

Cyber-attacco contro gli aeroporti europei: quali sono stati colpiti? Caos nei check-in - in agli aeroporti di Londra Heathrow, Berlino Brandenburg e Bruxelles, con ritardi e cancellazioni di voli. Come scrive tag24.it

Attacco informatico colpisce diversi aeroporti europei, ritardi e cancellazioni - Secondo le prime informazioni, il cyberattacco ha preso di mira Collins Aerospace, un fornitore di servizi per i sistemi di check- Riporta tg24.sky.it