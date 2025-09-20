Cyberattacco caos in alcuni aeroporti europei Immagini da Bruxelles

Bruxelles, 20 set. (askanews) - Immagini di persone in attesa e caos all'aeroporto di Bruxelles, per ritardi e cancellazioni di voli che hanno riguardato anche altri grandi scali europei come Berlino e Heathrow a Londra, a causa di un cyberattacco su un software fornito da un'azienda per il check-in dei passeggeri. "Siamo a conoscenza di un'interruzione di origine cibernetica sul nostro software Muse in diversi aeroporti", ha dichiarato lo scalo, aggiungendo che l'impatto "è limitato al check-in elettronico dei clienti e alla consegna dei bagagli". Sul suo sito web, l'aeroporto di Bruxelles ha specificato che questo "cyberattacco" si è verificato "venerdì sera". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cyberattacco, caos in alcuni aeroporti europei. Immagini da Bruxelles

"Cyberattacco contro diversi aeroporti europei, in tilt i sistemi di check-in e imbarco. Caos a Londra, Bruxelles e Berlino, voli in ritardo o cancellati"

Aeroporti nel caos: cosa si nasconde dietro il cyberattacco che ha paralizzato Londra, Berlino e Bruxelles?

Cyberattacco: caos all'aeroporto Bruxelles, centinaia di passeggeri in attesa di informazioni

