Cyberattacco agli aeroporti | perchè l’Italia non ne ha risentito La polizia postale | Scattate contromisure guardia alta

Italia non colpita gravemente dal cyberattacco che ha scombinato i voli in alcuni dei più importanti aeroporti europei. Perchè? Che cosa è successo? Lo spiega il capo della Polizia Postale, Ivano Gabrielli, al termine di una giornata complessa segnata da un massiccio attacco hacker che ha preso di mira, tra gli altri, gli scali di Londra, Berlino e Bruxelles: "Quanto avvenuto sabato in alcuni scali aeroportuali in Europa non ha avuto riflessi in Italia, ma ci conferma che nulla deve essere dato per scontato" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Cyberattacco agli aeroporti: perchè l’Italia non ne ha risentito. La polizia postale: “Scattate contromisure, guardia alta”

In questa notizia si parla di: cyberattacco - agli

Cyberattacco agli aeroporti europei: voli cancellati e ritardi per check-in e imbarco

Cyberattacco agli aeroporti europei, Bruxelles in tilt ancora senza soluzione. A Londra più di 100 voli in ritardo, disagi a Berlino

#Cyberattacco agli #aeroporti europei, ipotesi di matrice russa dietro il ransomware: le possibili cause - X Vai su X

#Tennis Sara #Errani e Jasmine #Paolini si qualificano agli ottavi di finale degli #USOpen, dopo la vittoria sulle americane McCartney Kessler/Peyton Stearns per 6-4 6-1 Foto archivio Ansa Vai su Facebook

Aeroporti in tilt, caos e voli cancellati: Cyberattacco agli scali europei - in e imbarco dei bagagli ha provocato gravi disagi negli scali di Bruxelles, Berlino e Londra Heathrow, con ritardi e decine di voli cancellati. Si legge su msn.com

Cyber-attacco contro gli aeroporti europei: quali sono stati colpiti? Caos nei check-in - in agli aeroporti di Londra Heathrow, Berlino Brandenburg e Bruxelles, con ritardi e cancellazioni di voli. Lo riporta tag24.it