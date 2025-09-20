Cyberattacco agli aeroporti europei | voli cancellati e ritardi per check-in e imbarco

Un attacco informatico ha causato disagi in diversi aeroporti europei, compromettendo i sistemi automatizzati di check-in e imbarco. Lo riportano fonti locali e internazionali, tra cui l’Independent. Secondo l’aeroporto di Bruxelles-Zaventem, l’attacco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati, consentendo solo procedure manuali, con conseguenti ritardi e cancellazioni. Anche aeroporti come Londra Heathrow e Berlino hanno confermato disagi ai voli, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio viaggio prima di recarsi in aeroporto. Un portavoce dell’aeroporto di Francoforte ha precisato invece che lo scalo tedesco non è stato interessato dall’attacco, mentre a Berlino si segnalano tempi di attesa più lunghi al check-in: “Stiamo lavorando a una soluzione rapida”, si legge sul sito dell’aeroporto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cyberattacco agli aeroporti europei: voli cancellati e ritardi per check-in e imbarco

In questa notizia si parla di: cyberattacco - agli

Andrea Dallavalle è medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica, con la misura di 17 metri e 64. A batterlo solo il portoghese Pichardo, con 17.91 EPA/DIEGO AZUBEL Vai su Facebook

Cyber-attacco agli aeroporti di Bruxelles, Londra e Berlino; Cyberattacco agli aeroporti europei: ritardi e cancellazioni a Heathrow, Bruxelles e Berlino-Brandeburgo; Attacco informatico contro diversi aeroporti europei: disagi per voli.

Cyberattacco agli aeroporti europei: hacker in azione e caos nei voli - in e imbarco paralizza voli e procedure in diversi aeroporti europei, causando ritardi e cancellazioni. Lo riporta notizie.it

Cyberattacco agli aeroporti europei: colpiti Bruxelles, Berlino e Londra - Le procedure, normalmente gestite in modo automatizzato, sono state bloccate ... Segnala editorialedomani.it