Cyberattacco agli aeroporti europei Bruxelles in tilt ancora senza soluzione A Londra più di 100 voli in ritardo disagi a Berlino

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’aeroporto di Bruxelles starebbe faticando a trovare una soluzione al presunto cyberattacco che da stamattina sta causando ritardi e disagi in alcuni degli scali più importanti d’Europa. A Berlino si stanno registrando molti ritardi e un solo volo cancellato. A Londra Heathrow, invece, la situazione sembra più grave, con 145 voli in ritardo e 4 cancellati. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Independent, il cyberattacco avrebbe preso di mira un fornitore di servizi legato ai sistemi di check-in e imbarco, rendendo inutilizzabili le piattaforme automatizzate e costringendo il personale a ricorrere a procedure manuali. 🔗 Leggi su Open.online

