Caos negli aeroporti europei. Un attacco informatico che ha preso di mira un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco ha interrotto le operazioni in diversi importanti aeroporti. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Cyber-attacco contro gli aeroporti europei: in tilt quelli a Londra, Bruxelles e Berlino. «Ritardi e cancellazioni, check-in e imbarco manuali»

Il nuovo protocollo per evitare cyber attacchi agli aeroporti di Milano

Giro di vite sui cyber attacchi. Intesa Sea Aeroporti e Polizia

Cyber-attacco contro gli aeroporti europei: in tilt Heathrow a Londra, Bruxelles e Berlino. «Ritardi e cancellazioni, check-in e imbarco manuali»

