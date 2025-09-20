Cyber attacchi aeroporti europei nel caos | nel mirino Bruxelles Londra e Berlino Sospetti sugli hacker russi

Mattinata di caos negli aeroporti europei, forse nel mirino di hacker russi. Da ieri sera, l'aeroporto di Bruxelles riscontra problemi tecnici causati da un attacco informatico ai danni di uno dei suoi fornitori di servizi esterni, responsabile dei sistemi di check-in e di imbarco. Anche altri aeroporti europei sono stati colpiti dalle conseguenze di questo attacco informatico, q uello londinese di Heathrow e quello di Berlino, secondo SkyNews. Cyber attacchi agli aeroporti europei, cosa sta succedendo. Nove voli in partenza dall'aeroporto di Bruxelles hanno dovuto essere cancellati stamani. Tuttavia, nessun volo di Brussels Airlines, la principale compagnia dello scalo per numero di collegamenti, è stato interessato.

