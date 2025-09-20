Curva Nord Inter Ciccarelli accoglie la richiesta di Chivu per il Sassuolo | Grande mister! Noi siamo pronti dipende da…

Curva Nord Inter, Ciccarelli accoglie la richiesta di Chivu per il Sassuolo: «Grande mister! Noi siamo pronti, dipende da.». Il messaggio. Alla vigilia della sfida tra Inter e Sassuolo, la tensione e l’attesa tra tifosi e società si fanno sentire. Nino Ciccarelli, esponente della Curva Nord, ha espresso il proprio sostegno all’allenatore Cristian Chivu tramite i social, sottolineando come il gruppo organizzato sia pronto a supportare la squadra, ma evidenziando al contempo la necessità di un dialogo e di certezze da parte della società. La situazione ricorda, in parte, quanto accade dall’altra parte del tifo milanese, dove i rapporti tra club e tifoserie organizzate sono al centro del dibattito. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Curva Nord Inter, Ciccarelli accoglie la richiesta di Chivu per il Sassuolo: «Grande mister! Noi siamo pronti, dipende da…»

Curva Nord Inter: arrestato e poi rilasciato il capo ultrà Nino Ciccarelli; Arrestato e subito rilasciato Nino Ciccarelli, storico capo ultrà dell'Inter; La protesta degli ultrà dell’Inter: “Dateci i biglietti per la finale di Champions”.

