Curva Nord Inter Ciccarelli accoglie la richiesta di Chivu per il Sassuolo | Grande mister! Noi siamo pronti dipende da…

20 set 2025

Curva Nord Inter, Ciccarelli accoglie la richiesta di Chivu per il Sassuolo: «Grande mister! Noi siamo pronti, dipende da.». Il messaggio. Alla vigilia della sfida tra Inter e Sassuolo, la tensione e l’attesa tra tifosi e società si fanno sentire. Nino Ciccarelli, esponente della Curva Nord, ha espresso il proprio sostegno all’allenatore Cristian Chivu tramite i social, sottolineando come il gruppo organizzato sia pronto a supportare la squadra, ma evidenziando al contempo la necessità di un dialogo e di certezze da parte della società. La situazione ricorda, in parte, quanto accade dall’altra parte del tifo milanese, dove i rapporti tra club e tifoserie organizzate sono al centro del dibattito. 🔗 Leggi su Internews24.com

