Curiosità | ritorna la Tammurriata per San Matteo a Santa Teresa

Salernotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la Tammurriata per San Matteo, a partire dalle ore 21 del 21 settembre, sulla spiaggia di Santa Teresa: in tanti prenderanno parte al momento di condivisione semplice e autentica, nel pieno spirito delle feste tradizionali. "Ci ritroveremo per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: curiosit - ritorna

Cerca Video su questo argomento: Curiosit224 Ritorna Tammurriata San