Curare con le sostanze psichedeliche c’è il primo corso per i medici

Repubblica.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da gennaio a Pescara si formeranno i professionisti all’uso di psilocibina o Lsd per trattare disturbi psichiatrici. 🔗 Leggi su Repubblica.it

curare con le sostanze psichedeliche c8217232 il primo corso per i medici

© Repubblica.it - Curare con le sostanze psichedeliche, c’è il primo corso per i medici

In questa notizia si parla di: curare - sostanze

curare sostanze psichedeliche c8217232Le promesse mantenute dalle sostanze psichedeliche - Il consenso dei medici sulla loro efficacia terapeutica sta crescendo, anche nei casi di disturbi psichici gravi. Come scrive internazionale.it

Le sostanze psichedeliche possono davvero curare i disturbi mentali? - Negli ultimi anni il dibattito sulla medicina psichedelica è passato dalle discussioni sommesse a titoli di prima pagina, con molti articoli pubblicati che hanno dato grande risalto ai risultati ... Segnala nationalgeographic.it

Cerca Video su questo argomento: Curare Sostanze Psichedeliche C8217232