Curare con le sostanze psichedeliche c’è il primo corso per i medici
Da gennaio a Pescara si formeranno i professionisti all’uso di psilocibina o Lsd per trattare disturbi psichiatrici. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: curare - sostanze
REALTÀ AUMENTATA, ALGORITMI, APP E ALTRE FRONTIERE PER LA CURA DELLE “ADDICTIONS” Realtà aumentata, algoritmi e app possono essere impiegati con profitto per la prevenzione della dipendenza da sostanze stupefacenti e per la cura dei di Vai su Facebook
Le promesse mantenute dalle sostanze psichedeliche - Il consenso dei medici sulla loro efficacia terapeutica sta crescendo, anche nei casi di disturbi psichici gravi. Come scrive internazionale.it
Le sostanze psichedeliche possono davvero curare i disturbi mentali? - Negli ultimi anni il dibattito sulla medicina psichedelica è passato dalle discussioni sommesse a titoli di prima pagina, con molti articoli pubblicati che hanno dato grande risalto ai risultati ... Segnala nationalgeographic.it