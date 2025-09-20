In vista della Giornata mondiale del Cuore del 29 settembre, il Gruppo San Donato e la Gsd Foundation Ets promuovono dieci giorni di screening cardiologici gratuiti, dal 24 settembre al 3 ottobre, offrendo a cittadini di ogni età un’occasione concreta per monitorare lo stato di salute del proprio cuore. Screening gratuiti e modalità di partecipazione . L'articolo Cuore sotto controllo: check-up gratuiti dal 249 al 310 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Cuore sotto controllo: check-up gratuiti dal 24/9 al 3/10