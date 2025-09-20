Cuore rossoblù | con il Genoa arriva la vittoria al fotofinish

Brutti e vincenti: i felsinei non giocano una grande partita, vanno addirittura sotto nella ripresa, ma reagiscono con rabbia e portano a casa l’intero bottino grazie ad una grande rimonta propiziata da Castro e completata dal penalty finale di “Orsonaldo”. Bene anche Skorupski e il norvegese. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Cuore Genoa, è 1 a 1 a Como: segna Ekuban nel recupero, Norton Cuffy scatenato - Dopo novanta minuti sterili, l'esterno inglese mette il turbo propiziando il goal e mettendo al centro altri due palloni che avrebbero potuto portare alla vittoria ... msn.com scrive

Genoa, Onana in arrivo e Frendrup verso la conferma - Dopo il prestito di sei mesi dell’anno scorso il centrocampista camerunese vestirà di nuovo la maglia del Grifone: operazione in fase di definizione con il Besiktas ... Lo riporta ilsecoloxix.it