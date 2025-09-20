Cuore e rimonte | così l' Italia si prepara a sfidare gli Usa nella finale di BJK Cup

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le azzurre a caccia del bis dopo il trionfo del 2024 a Malaga. Di fronte ci sarà la nazionale a stelle e strisce con Pegula e Navarro . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cuore e rimonte cos236 l italia si prepara a sfidare gli usa nella finale di bjk cup

© Gazzetta.it - Cuore e rimonte: così l'Italia si prepara a sfidare gli Usa nella finale di BJK Cup

In questa notizia si parla di: cuore - rimonte

Cerca Video su questo argomento: Cuore Rimonte Cos236 Italia