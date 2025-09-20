Cucine popolari sfamiamo chi ha bisogno di cibo e umanità
La storia delle Cucine popolari di Cesena è stata raccontata, ieri in biblioteca Malatestiana, dove si festeggiavano i 140 anni del Resto del Carlino, da Elena Baredi, intervistata dalla giornalista Elide Giordani. "Cucine popolari non è una mensa, non è un ristorante, non ci sono posate, né piatti di carta – ha detto Baredi – il nostro scopo è sfamare chi ha bisogno di cibo e relazioni umane". "La vita non è fatta di scatti economici, non girano soldi alle Cucine Popolari – ha aggiuntoElide Giordani – alle Cucine Popolari girano contributi di ogni tipo, di tempo, di fatica, di braccia, di capacità di cucinare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cucine - popolari
