La storia delle Cucine popolari di Cesena è stata raccontata, ieri in biblioteca Malatestiana, dove si festeggiavano i 140 anni del Resto del Carlino, da Elena Baredi, intervistata dalla giornalista Elide Giordani. "Cucine popolari non è una mensa, non è un ristorante, non ci sono posate, né piatti di carta – ha detto Baredi – il nostro scopo è sfamare chi ha bisogno di cibo e relazioni umane". "La vita non è fatta di scatti economici, non girano soldi alle Cucine Popolari – ha aggiuntoElide Giordani – alle Cucine Popolari girano contributi di ogni tipo, di tempo, di fatica, di braccia, di capacità di cucinare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cucine popolari, sfamiamo chi ha bisogno di cibo e umanità"