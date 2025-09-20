Crystal Palace potrebbe finire per pagare € 19 milioni per Christantus Uche

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Christantus Uche si è unito al Crystal Palace in prestito durante la recente finestra e gli Eagles potrebbero rendere permanente la mossa se sono soddisfatte determinate condizioni. La mossa arriva con condizioni intriganti. La squadra della Premier League lo ha assicurato un’opzione per acquistare, anche se quella clausola diventerà obbligatoria se inizierà dieci partite in questa stagione. Se la condizione fosse soddisfatta, Getfe riceverebbe circa 19 milioni di euro, mentre Ceuta Il presidente di Ceuta, Luhay Hamido, ha già sottolineato che questo sarebbe enorme per le finanze del club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com