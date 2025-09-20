Crollo Livorno l’Ascoli cala il tris al Picchi

LIVORNO – Al Picchi il pomeriggio del Livorno si trasforma subito in un incubo. Dopo appena sei minuti l’Ascoli è avanti 2-0, con le reti di Curado di testa e di Gori, ex amaranto, bravo a girarsi in area e battere Seghetti. Il Livorno prova a reagire. Cioffi spinge sulla sinistra, Di Carmine sfiora il gol con una deviazione di testa, ma la porta marchigiana resta inviolata. Dall’altra parte, gli uomini di Agostinone non perdonano: al 37’ D’Uffizi firma il tris con un pallonetto preciso. L’intervallo arriva come una liberazione per gli amaranto, sotto di tre e contestati dal pubblico. Nella ripresa la musica non cambia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it