Critico fotografico trovato morto Caccia alle tracce di sangue lavate

Un sopralluogo approfondito, iniziato nel primo pomeriggio di ieri e andato avanti fino a notte. Gli specialisti della Scientifica hanno passato al setaccio lo studio del critico fotografico Maurizio Rebuzzini, trovato in fin di vita poco dopo le 18 di mercoledì nello stabile di via Zuretti 2A a Milano e deceduto alle 19.45 al Fatebenefratelli. Le tute bianche hanno effettuato anche il test del luminol, il composto chimico che si usa per esaltare macchie di sangue lavate o cancellate: il sospetto degli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal pm Maria Cristina Ria, è che ci sia stato un tentativo di eliminare alcune tracce nell’ufficio del settantaquattrenne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Critico fotografico trovato morto. Caccia alle tracce di sangue lavate

In questa notizia si parla di: critico - fotografico

Maurizio Rebuzzini, chi era il critico fotografico trovato morto fuori dal suo studio

Maurizio Rebuzzini, la vita e il pensiero del critico fotografico morto a Milano

Chi era Maurizio Rebuzzini, il critico fotografico morto a Milano in circostanze misteriose. Tutto è cominciato con una Nikon F

La morte del critico fotografico Maurizio Rebuzzini, indagini in corso. Il figlio: "Non sospettano di me, il sequestro del telefono un atto dovuto". #ANSA Vai su Facebook

La morte del critico fotografico Maurizio Rebuzzini, indagini in corso. Il figlio: "Non sospettano di me, il sequestro del telefono un atto dovuto" #ANSA - X Vai su X

Critico fotografico trovato morto, si indaga per omicidio; Morte di Maurizio Rebuzzini, proseguono gli accertamenti su telecamere e tabulati telefonici; Morte Rebuzzini, si indaga per omicidio. Il figlio: Non credo al delitto.

La morte del critico fotografico Maurizio Rebuzzini, cruciali telefoni e immagini - Un lungo e accurato sopralluogo da parte della Polizia scientifica e del pm di Milano Maria Cristina Ria nel laboratorio di Maurizio Rebuzzini, il critico fotografico trovato morto nella serata di mer ... Segnala ansa.it

Maurizio Rebuzzini trovato esanime nel suo studio: morto in ospedale. Ipotesi omicidio - Il 74enne critico fotografico e giornalista è stato trovato dal figlio che ha lanciato l’allarme, ma la corsa in ospedale è stata vana. Secondo msn.com