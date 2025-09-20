Crimea distrutto il radiotelescopio che cercava gli alieni

Un gigantesco radiotelescopio che sorgeva in Crimea, utilizzato in passato per supportare missioni su Marte e Venere e per tentare di contattare civiltà aliene, è stato distrutto da un attacco con drone ucraino. Le forze di difesa di Kiev hanno infatti distrutto l’antenna paraboloide di 70 metri per impedire alle forze russe di utilizzarla per guidare gli attacchi sul loro territorio. Il radiotelescopio, noto come RT-70, è sotto il controllo russo dall’annessione della penisola di Crimea nel 2014 e secondo l’agenzia Defense Express i russi hanno apportato importanti modifiche alla struttura per utilizzarla per le comunicazioni militari. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Crimea, distrutto il radiotelescopio che cercava gli alieni

