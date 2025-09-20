Crescita hi-tech e apertura a investimenti e commerci | il bilancio del 14° Piano Quinquennale cinese

Negli ultimi cinque anni, la Cina ha consolidato le seguenti tendenze: politiche di apertura a lungo termine sempre più strategiche e calibrate, un miglioramento della produzione a valore aggiunto che l’ha resa il principale esportatore mondiale di alta tecnologia, e una crescente integrazione con l’Asia e con il resto del mondo. Dal 2021 al 2025, la Cina ha combinato facilitazioni commerciali tattiche, sperimentazioni nelle zone di libero scambio (FTZ) e liberalizzazione settoriale con una spinta esplicita a salire nella catena del valore. I dati ufficiali lo confermano. Il risultato è un panorama commerciale più ampio, geograficamente diversificato e più ricco di contenuti tecnologici avanzati. 🔗 Leggi su It.insideover.com

