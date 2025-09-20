Magni A causa delle clamorosa quanto disastrosa sconfitta dell’Inter giorni fa in campionato, si sono assai alzate di torno le controversie al bar tra le varie tifoserie, schiamazzi, urla accompagnati da sfottimenti vari. L’altra mattina però la, chiamiamola bonariamente discussione davanti al banco, stava sfiorando la rissa, con qualche mano pronta allo schiaffo. Un tifoso delle “beneamata“, dai colori nero e azzurro ha particolarmente patito la violenta offesa lanciatagli da un rivale e stava per muovere le mani. Lo ha fermato il Carletto dicendogli: "Ma lasell perd, quel lì lè un crapa de zufranell". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Crapa de zufranell. Chi si adira per poca cosa