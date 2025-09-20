Covid salgono i contagi ma manca ancora la circolare per i vaccini La protesta delle Regioni

Repubblica.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 3600 infezioni e 21 morti nell’ultima settimana. Dal 1° ottobre parte la campagna antinfluenzale ma non ci sono indicazioni per quella contro il coronavirus. 🔗 Leggi su Repubblica.it

covid salgono i contagi ma manca ancora la circolare per i vaccini la protesta delle regioni

© Repubblica.it - Covid, salgono i contagi ma manca ancora la circolare per i vaccini. La protesta delle Regioni

In questa notizia si parla di: covid - salgono

Covid, salgono i contagi ma manca ancora la circolare per i vaccini. La protesta delle Regioni; Covid, in Italia salgono i contagi: quali sono i sintomi e come proteggersi. Gli esperti: «Sarà una stagione pesante»; Coronavirus a Catanzaro, i casi positivi e decessi: gli aggiornamenti ·.

covid salgono contagi mancaCovid, in Italia salgono i contagi: quali sono i sintomi e come proteggersi. Gli esperti: «Sarà una stagione pesante» - Complice la diffusione della Variante Stratus, i casi di Covid tornano a salire. msn.com scrive

Covid, crescono i contagi in Italia: +30% in una settimana. Nuova variante Stratus - Salgono i casi di Covid in Italia, complice la diffusione della nuova variante Stratus (XFG, ricombinante di LF. Come scrive tp24.it

Cerca Video su questo argomento: Covid Salgono Contagi Manca