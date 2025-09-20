Milano, 20 settembre 2025 – Influenza e Covid, anche quest’anno Milano e la Lombardia dovranno fare attenzione su più fronti. Sì, perché il virus colpevole della pandemia di qualche anno fa non ha mollato la presa. "Il Covid è ormai endemico, sta e starà con noi, ed ha ancora una quota di rischio di malattia grave nel soggetto fragile. È davvero fondamentale che le istituzioni si sveglino e che le Regioni possano avere dati operativi immediati” sulla gestione dei richiami per Sars-CoV-2 con i vaccini aggiornati “il più velocemente possibile”, ha evidenziato all' Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'università Statale di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Covid, record di contagi in Lombardia, Pregliasco: “Più veloci con la gestione dei richiami per evitare colpevoli ritardi”