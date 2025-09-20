Nei giorni che hanno scandito la metà di settembre, i numeri sul Covid-19 mostrano un ritmo di crescita che, pur non essendo allarmante, rimane ben riconoscibile e merita attenzione da parte di cittadini e istituzioni. Dati in sensibile aumento La fotografia scattata tra l’11 e il 17 settembre evidenzia un incremento dei casi, passati da . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Covid, casi e morti ancora in aumento nella settimana 11-17 settembre