Covid aumentano i contagi ma manca la circolare per i vaccini | la protesta delle Regioni

Il Covid continua a circolare e con l’arrivo dell’autunno torna l’attenzione sulla vaccinazione. I dati non sono paragonabili a quelli dei periodi più critici della pandemia, ma gli esperti avvertono: la protezione immunitaria della popolazione si è ridotta e per anziani e fragili la somministrazione resta consigliata. Studi recenti confermano infatti che la copertura dei vaccini non è duratura e tende a calare con il tempo. Nell’ultima settimana sono stati registrati 3.692 casi e 21 decessi, in aumento rispetto ai 2.824 contagi e 11 morti dei sette giorni precedenti. Il virus che circola in questo momento è la sottovariante “Stratus” (XFG), riconducibile sempre al ceppo Omicron. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

