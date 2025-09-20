Cous Cous Fest celebra l’integrazione con sapori, musica e tradizioni da tutto il mondo. San Vito Lo Capo si prepara ad accogliere la 28ª edizione del Cous Cous Fest, il festival internazionale dell’integrazione culturale che, dal 19 al 28 settembre, trasformerà la cittadina siciliana in un crocevia di sapori, tradizioni e incontri. Con lo slogan “Meet, feel, love”, l’edizione 2025 celebra il cous cous come simbolo di pace, dialogo e convivialità tra i popoli. Un Festival che Va Oltre la Cucina. Il Cous Cous Fest non è solo un evento gastronomico: è una vera e propria esperienza culturale. Organizzato dall’agenzia back in collaborazione con il Comune di San Vito Lo Capo, il festival propone un programma ricco e variegato che include cooking show, concerti, degustazioni, talk e spettacoli dal vivo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Cous Cous Fest: sapori, culture e musica a San Vito