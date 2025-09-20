Cosma e Damiano balsamiche santità

Il 26 settembre si festeggiano, con processioni religiose e laiche, i santi martiri Cosma e Damiano, originari dell’Arabia e vissuti nel III secolo. I gemelli medici che, come i Dioscuri . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Cosma e Damiano, balsamiche santità

In questa notizia si parla di: cosma - damiano

La fiera dei Santi Cosma e Damiano a Sferracavallo, il Comune mette a bando 11 spazi espositivi

Tragedia all’alba: il corpo di un ragazzo di soli 15 anni ritrovato nella sua cameretta. Lutto per la comunità di Santi Cosma e Damiano

Morte del 15enne a Santi Cosma e Damiano: annullate le manifestazioni pubbliche

la Repubblica. . "Quattro bulli e non un'intera classe contro Paolo Mendico. I nomi li fanno i genitori del ragazzino di 14 anni che all'alba del primo giorno di scuola, lo scorso 11 settembre, si è tolto la vita nella stanza della sua casa, a Santi Cosma e Damiano, Vai su Facebook

Festa dei Santi Cosma e Damiano a Sferracavallo, come cambia il traffico nel quartiere https://ift.tt/omNrqXU - X Vai su X

Bianca Atzei in concerto a Santi Cosma e Damiano - Due giorni di festeggiamenti con musica, gastronomia, riti religiosi e fuochi d’artificio, sabato 26 e domenica 27, a Santi Cosma e Damiano per la ricorrenza dei santi patroni. Si legge su ilmessaggero.it

Conclusi i festeggiamenti per i Santi Medici Cosma e Damiano - FASANO – Con le sole celebrazioni religiose di ieri, domenica 28 settembre, si sono conclusi i festeggiamenti cittadini in onore dei Santi Medici “Cosma e Damiano”, organizzati dalla Confraternita ... Segnala osservatoriooggi.it