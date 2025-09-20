Così mia nonna Rachele Mussolini ha tradito Benito che una volta quasi sorprese l’amante in casa

Rachele Mussolini tradì il marito. Per dimostrare di non essere una sua proprietà. A dirlo è la nipote Alessandra Mussolini, che in un’intervista al Corriere della Sera parla dell’amante Corrado Varoli e di quando il Duce stava per scoprirli. Il colloquio con Aldo Cazzullo comincia parlando della venerazione per il marito: «Ma teneva al riserbo. Non se ne parlava. Però, come le dicevo, mi portava sempre sulla sua tomba. Un rito». Mussolini ha scritto il libro «Benito. Le rose e le spine», in uscita da Piemme. Corrado Varoli. L’amante Corrado Valori «aveva affascinato mia nonna fin dall’adolescenza. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: nonna - rachele

Ieri abbiamo festeggiato un traguardo speciale: i 93 anni della mia amata nonna Rachele Guardandola penso a quanto la vita sia un intreccio di storie, ricordi e resilienza. Lei è la radice e la memoria, la presenza che ancora oggi insegna con la sua se Vai su Facebook

Alessandra Mussolini: «Le mie estati al mare con pizze fritte e fichi neri, dalla pianta di nonna Rachele. Silvio? Mi manca tantissimo» - X Vai su X

Rachele Mussolini sgrida Marinelli: "Mio nonno non era cattivo, il vero Duce in casa era mia nonna" - "Come minimo Luca Marinelli si doveva informare meglio: mio nonno", Benito Mussolini, "era un papà premuroso, il vero duce in casa era mia nonna". Lo riporta huffingtonpost.it

Alessandra Mussolini: «Le mie estati al mare con pizze fritte e fichi neri (dalla pianta di nonna Rachele). Zia Sophia Loren in vacanza? Forse non c’è mai andata» - Ma niente polemiche politiche: l’estate è il mio tempo, mi depuro da tutto e sto solo con gli affetti di una vita». Lo riporta corriere.it