Fabio Fognini è sicuramente uno dei concorrenti più attesi della prossima edizione di Ballando con le Stelle, al via sabato 27 settembre su Rai 1. Il tennista è stato per più di un decennio un punto di riferimento a livello italiano nel suo sport. Oltre alla vittoria di uno Slam, nel doppio, nel 2015 agli Australian Open e di un Master 1000 a Montecarlo nel 2019 nel singolo, ha raggiunto la top 10 ATP sia nel singolo che nel doppio, riuscendo a essere per 292 settimane il miglior tennista italiano e a battere tre volte sulla terra rossa Rafael Nadal, impresa non di poco conto, riuscita più volte solo a Novak Djokovi? e a Dominic Thiem. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Così ho convinto Fabio Fognini a venire a Ballando con le Stelle”: la rivelazione di Milly Carlucci