Rendere più bella, suggestiva e accogliente la città. Sono gli obiettivi del concorso " Balconi fioriti e Infiorate " promosso dal Comune di Assisi per incentivare l’allestimento di fiori su terrazzi, vie, vicoli e angoli del centro storico e la realizzazione di tappeti floreali a tema religioso, in occasione della festa del Corpus Domini. Ieri, in Comune l’assegnazione dei riconoscimenti. Per la sezione "Balconi fioriti" il primo premio è andato a Rosella Guidi, il secondo a Maria Cicchi, il terzo a Francesco Mancinelli, il quarto a Renzo Rondoni e il quinto a Furio Campodifiori. Per la sezione "Infiorate" nel centro storico di Assisi, primo premio al gruppo di Francesca Natali, secondo a quello rappresentato da Maria Cicchi e terzo a quello di Sergio Simonelli; per quelle realizzate a Petrignano, primo premio al gruppo di Marcella Ballarani, secondo a quello di Arianna Antonelli, terzo a quello di Francesca Piccardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Così Assisi è ancora più bella ’Balconi fioriti e Infiorate’. Ecco i vincitori del concorso