“ “Cose nostre”, il programma in seconda serata su Rai1, compie 10 anni. Fino a oggi, si è occupato di storie di donne e uomini coinvolti in tutte le mafie. Un esempio virtuoso di servizio pubblico che ora espande l’indagine dai protagonisti della criminalità ai conflitti sociali. L’intenzione è la stessa di sempre, portare alla luce biografie che denunciano una condizione e raccontano il luogo a cui appartengono. Abbiamo incontrato Emilia Brandi, giornalista dalla lunga militanza in Rai che lo ha ideato e lo conduce per fare un bilancio di questa esperienza. Come nasce la passione per il giornalismo? Ho iniziato giovanissima con una collaborazione a Un giorno in pretura, mi piacevano le vicende comuni e i casi della cronaca nera, il linguaggio asciutto e lo studio dei dispositivi giuridici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - “Cose nostre”, la trasmissione di Rai 1, racconta le storie di donne e uomini protagonisti di mafia o vittime della criminalità e dei conflitti sociali. In occasione dei 10 anni del programma, abbiamo incontrato Emilia Brandi, la giornalista che lo ha ideato e lo conduce