Cose nostre la trasmissione di Rai 1 racconta le storie di donne e uomini protagonisti di mafia o vittime della criminalità e dei conflitti sociali In occasione dei 10 anni del programma abbiamo incontrato Emilia Brandi la giornalista che lo ha ideato e lo conduce

Iodonna.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ “Cose nostre”, il programma in seconda serata su Rai1, compie 10 anni. Fino a oggi, si è occupato di storie di donne e uomini coinvolti in tutte le mafie. Un esempio virtuoso di servizio pubblico che ora espande l’indagine dai protagonisti della criminalità ai conflitti sociali. L’intenzione è la stessa di sempre, portare alla luce biografie che denunciano una condizione e raccontano il luogo a cui appartengono. Abbiamo incontrato Emilia Brandi, giornalista dalla lunga militanza in Rai che lo ha ideato e lo conduce per fare un bilancio di questa esperienza. Come nasce la passione per il giornalismo? Ho iniziato giovanissima con una collaborazione a Un giorno in pretura, mi piacevano le vicende comuni e i casi della cronaca nera, il linguaggio asciutto e lo studio dei dispositivi giuridici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

cose nostre la trasmissione di rai 1 racconta le storie di donne e uomini protagonisti di mafia o vittime della criminalit224 e dei conflitti sociali in occasione dei 10 anni del programma abbiamo incontrato emilia brandi la giornalista che lo ha ideato e lo conduce

© Iodonna.it - “Cose nostre”, la trasmissione di Rai 1, racconta le storie di donne e uomini protagonisti di mafia o vittime della criminalità e dei conflitti sociali. In occasione dei 10 anni del programma, abbiamo incontrato Emilia Brandi, la giornalista che lo ha ideato e lo conduce

In questa notizia si parla di: cose - nostre

“Un museo? Ma non sono ancora morta! Vi aspetto nella mia Romagna, nella mia casa, tra le nostre cose”: un viaggio nella storia di Laura Pausini

Cose Nostre; Cose Nostre; “Cose Nostre” ripercorre la tragica vita di Girolamo Biagio Bruzzese.

“Cose nostre”: La cronaca che diventa un racconto - ricostruzioni monografiche che finora hanno riguardato storie di persone, donne soprattutto, vittime o ... Riporta repubblica.it

cose nostre trasmissione raiMassimo Giletti riparte con la seconda stagione della trasmissione «Lo stato delle cose» - «Creare problemi è una cosa bella, apre il dibattito. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cose Nostre Trasmissione Rai