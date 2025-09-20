Cos’è la Gold card il visto milionario voluto da Donald Trump per entrare negli Stati Uniti | Chi ha successo qui deve pagare molti soldi
Il presidente Usa Donald Trump va avanti con gli interventi riguardanti l’immigrazione. L’ultima strategia messa in campo riguarda la Gold card. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di un nuovo programma di immigrazione chiamato Gold card. L’obiettivo è creare un percorso accelerato per l’ottenimento del visto per gli stranieri. (ANSA FOTO) – Notizie.com Per ottenere la Gold card, però, bisognerà versare un milione di dollari al Tesoro Usa. 🔗 Leggi su Notizie.com
Donald Trump lancia la “Gold Card”: visto accelerato da 1 milione di dollari
Donald Trump introduce la “Gold Card” da 1 milione di dollari: cos’è e come funziona
Stati Uniti, per stranieri arriva la ‘Trump Gold Card’ e una tassa da 100mila euro
Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di una "gold card" da un milione di dollari che crea un percorso accelerato per far ottenere un permesso agli stranieri per vivere e lavorare negli Stati Uniti. #ANSA - X Vai su X
Donald Trump introduce la Gold Card da 1 milione di dollari | cos’è e come funziona.
Trump firma ordine per visti 'Gold' da 1 mln di dollari - (LaPresse) Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di un nuovo programma di immigrazione chiamato "Gold Card", che ... Segnala msn.com
Donald Trump presenta la “Gold Card”: il visto di ingresso costa 5 milioni di dollari - Il visto di ingresso speciale costa 5 milioni di dollari: l’amministrazione americana lo concederà ai milionari che potranno permetterselo. Segnala lapresse.it