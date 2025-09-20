Cosa si sono detti Re Carlo e il Principe Harry? Ecco tutta la verità sul loro incontro a Londra

Dopo quasi due anni di silenzio, Re Carlo e il Principe Harry si sono incontrati a Clarence House. Scopriamo tutto sul loro incontro, tra promesse, diffidenze e riconciliazione mancata Leggi anche: A Re Carlo III non bastano i problemi di salute, ecco un altro problema: l’hanno abbandonato tutti! Diciannove mesi dopo l’ultimo incontro, Re Carlo e il Principe Harry si sono rivisti a Londra. Un’ora scarsa, poco più di 50 minuti trascorsi davanti a una tazza di tè, che i tabloid hanno subito trasformato in simbolo di un presunto riavvicinamento. Ma dietro le indiscrezioni di “pace ritrovata”, l’ esperto di faccende reali Antonio Caprarica invita alla cautela Secondo il giornalista italiano, il dialogo tra padre e figlio è stato sì importante, ma i nodi da sciogliere restano numerosi, soprattutto quelli legati alla fiducia e al rapporto con il resto della famiglia reale. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Cosa si sono detti Re Carlo e il Principe Harry? Ecco tutta la verità sul loro incontro a Londra

La promessa del Principe Harry a Re Carlo dopo l'incontro a Londra; Harry compie 41 anni e picchia duro (in silenzio) su William: «Fare pace con papà è il mio obiettivo principale. Ho la coscienza pulita»; Harry compie 41 anni e picchia duro (in silenzio) su William: «Fare pace con papà è il mio obiettivo principale. Ho la coscienza pulita».

Re Carlo, l’incontro con Harry durato 55 minuti: cosa si sono detti - Re Carlo e Harry si sono incontrati dopo quasi due anni: i dettagli del colloquio durato 55 minuti davanti a una tazza di tè. Da dilei.it

Harry: «Mio padre? E' fantastico», le prime parole dopo l'incontro con Re Carlo a Clarence House. Le indiscrezioni sulla salute del re - A Londra si sussurra che Re Carlo sappia di avere solo tre anni di vita ed è forse anche per questo che ieri ha deciso di incontrare il figlio Harry, dopo 19 mesi di silenzio. Riporta ilmessaggero.it