Cosa rischia Ilaria Salis se perde l'immunità parlamentare e quando si decide | le prossime tappe

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra, dovrà affrontare la richiesta dell'Ungheria di revocare la sua immunità parlamentare. Potrebbe tornare a processo e non è escluso che venga incarcerata nuovamente. Il 23 settembre la commissione darà un parere, poi toccherà al Parlamento decidere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cosa - rischia

Sport sotto choc, la campionessa ricoverata per meningite virale: cosa rischia ora

Passante dimezzato, che cosa rischia di cambiare: ciclabili, parchi, strade di Pianura

Cosa rischia chi getta rifiuti dal finestrino dell’auto: in vigore nuove norme, previsto anche l’arresto

Cosa rischia Ilaria Salis se perde l'immunità parlamentare e quando si decide: le prossime tappe; Ilaria Salis e la paura di finire in carcere: Rischio un mandato d'arresto europeo. Grave e irrazionale; Quanto rischia di tornare in carcere Ilaria Salis.

cosa rischia ilaria salisIlaria Salis e la paura di finire in carcere: "Rischio un mandato d'arresto europeo. Grave e irrazionale" - Era a giudizio in Ungheria quando è stata eletta europarlamentare con Avs e adesso l'Ue è chiamata a decidere se revocare l'immunità. europa.today.it scrive

“Giorni di terrore”. Ilaria Salis ora rischia davvero grosso: cosa la fa tremare più di tutto - L’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra è al centro di una vicenda che va ... Come scrive thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Rischia Ilaria Salis