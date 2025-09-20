Cosa mangiano i gechi in casa e in natura

I gechi si nutrono quasi esclusivamente di insetti. In natura predano soprattutto falene, ma anche coleotteri, cavallette e tanti altri insetti. Nei dintorni delle nostre case, invece, catturano soprattutto gli insetti attratti e disorientati dalle luci artificiali, ma anche le fastidiose zanzare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

