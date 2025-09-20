Cosa è successo alla 4×100 femminile dell’Italia | Vittoria Fontana in lacrime e portata via con la sedia a rotelle
La staffetta 4×100 metri piani femminile dell’Italia non è riuscita a centrare la finale ai Mondiali senior 2025 di atletica leggera: a Tokyo, in Giappone, le azzurre hanno chiuso al sesto posto la prima batteria con il crono di 49?41 e sono state eliminate. A compromettere la prestazione delle azzurre è stato l’infortunio occorso a Vittoria Fontana, la prima frazionista, che a metà curva ha accusato un importante problema fisico, che l’ha costretta ad abbandonare la pista in lacrime, portata via in sedia a rotelle. Nonostante il problema fisico, pur arrancando vistosamente, l’azzurra è riuscita a passare il testimone a Gloria Hooper, costretta però a ripartire da ferma. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: cosa - successo
Mario Adinolfi ricoverato in ospedale dopo l’Isola dei Famosi: cosa è successo davvero
Loredana Cannata, il dramma all’Isola dei Famosi: cosa è successo davvero
Problemi tra Gloria e Guido di UeD, brutti gesti, offese e liti: cosa è successo
Cosa è successo ad Antonio Fiengo? L'anziano è scomparso da #Napoli. E' uscito di casa nel quartiere #Ponticelli il #20settembre 2023 e non è più rientrato. Qualcuno ha informazioni utili? #chilhavisto?https://chilhavisto.rai.it/dl/clv/Scomparsi/ContentSet-39 - X Vai su X
UNA STRADA LUNGA 10 ANNI Cosa è successo e perchè è stata aperta così tardi Vai su Facebook