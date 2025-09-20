Cosa è successo alla 4×100 dell’Italia | Jacobs colpito in pieno azzurri danneggiati

L’ Italia ha chiuso in sesta posizione la sua batteria nella 4×100 maschile ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Il quartetto azzurro composto nell’ordine da Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo non ha raggiunto in pista l’obiettivo della qualificazione in finale, tagliando il traguardo in 38.52 e vedendo sfumare anche l’ipotesi ripescaggio. L’andamento della staffetta italiana è stato però condizionato negativamente da due episodi: una brutta partenza di Desalu (tempo di reazione abbastanza lento allo sparo) e soprattutto un contatto tra Jacobs ed un avversario durante il primo cambio. 🔗 Leggi su Oasport.it

