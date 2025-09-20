Cosa cambia nei voli ora che i cani grandi possono viaggiare in cabina | le nuove regole in base alle compagnie aeree

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Enac ha approvato una norma che permette agli animali domestici di taglia grande di volare in cabina. Vediamo in pratica come funziona, quali sono i requisiti e le compagnie aeree che hanno deciso di applicare la norma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le nuove regole per i voli con gli animali domestici: ecco cosa cambia; Voli con gli animali domestici sugli aerei: novità e cosa cambia; Trasporto animali in aereo: cambiano le regole in Italia.

cosa cambia voli caniCosa cambia nei voli ora che i cani grandi possono viaggiare in cabina: le nuove regole in base alle compagnie aeree - L’Enac ha approvato una norma che permette agli animali domestici di taglia grande di volare in cabina. Da fanpage.it

cosa cambia voli caniVoli con gli animali domestici sugli aerei: novità e cosa cambia - "Posso annunciare che il 23 settembre vi sarà il primo viaggio per i cani di taglia grande in cabina". Scrive tg24.sky.it

